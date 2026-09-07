Noticias

Dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Imagen XUK7GQVN7RHKDM4JYGITI4TJ3M
Guardar

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 5,13 reales brasileños, sin variar respecto al cierre anterior de 5,13, lo que representa una ligera disminución del -0,03% en comparación con la sesión previa. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -1,12%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -4,87%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa, registrando un descenso consistente. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 8,87%, comparada con una volatilidad de referencia de 10,41%, lo que indica un nivel de estabilidad en el mercado.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

PUBLICIDAD

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del dólar en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 7 de septiembre

Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 7 de septiembre

La divisa estadounidense se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 7 de septiembre

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 7 de septiembre

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 7 de septiembre

Euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 7 de septiembre

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 7 de septiembre

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de septiembre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de septiembre