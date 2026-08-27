Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 27 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,61 dólares canadienses, marcando una disminución del -0,2% respecto al precio de 1,62 en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,35%, aunque en términos interanuales presenta una caída del -1,03%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa, registrando una caída por primera vez en un día. La volatilidad actual de 2,68% está por debajo de la volatilidad de referencia de 4,41%, lo que sugiere un período de estabilidad en este mercado cambiario.

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