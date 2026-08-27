Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 27 de agosto

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,39 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, lo que representa una variación negativa del -0,17% con respecto al cierre anterior de 1,39, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,63%, mientras que su variación interanual muestra un descenso del -1,87%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual del 3,35% es inferior a la volatilidad de referencia del 3,95%, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en el mercado.

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