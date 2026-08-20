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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 20 de agosto

El activo registró un avance respecto a la jornada anterior

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El euro cerró la sesión cotizando a 6,06 reales brasileños, lo que representa un aumento del 0,47% respecto al cierre previo de 6,03 reales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 1,14%, aunque su variación interanual muestra una caída del 2,86%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,22%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,46%, indicando una relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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