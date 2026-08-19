Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 19 de agosto

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,21% con respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un aumento en su valor. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 24,57%, notablemente por encima de la volatilidad de referencia de 20,33%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,26%, mientras que su variación interanual muestra un crecimiento del 1,94%.