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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 14 de agosto

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,25% con respecto a la jornada previa, donde el precio de cierre fue de 7,46 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, consolidándose en el mercado de divisas. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio dólar-quetzal es del 25,55%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un ligero descenso del -0,01%, mientras que en el contexto interanual, su valor ha registrado una subida del 1,79%.

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