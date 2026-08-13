Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de apertura del 13 de agosto

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 11,65 bolivianos, lo que representa una disminución del 0,41% respecto al precio de cierre anterior de 11,7 bolivianos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -2,26%, mientras que su evolución interanual refleja un notable avance del 72,33%.

El tipo de cambio del dólar a boliviano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, lo que indica un debilitamiento de la moneda local.

Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 8,07%, mucho más baja que la volatilidad de referencia de 41,16%, lo que sugiere una relativa estabilidad en el mercado de divisas.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

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El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

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El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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