Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Clima en Panamá: cuál será la temperatura máxima y mínima este 29 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Panamá para este miércoles.

PUBLICIDAD

En Panamá se prevé una temperatura máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 25 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 56% durante el día y del 15% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 76% en el transcurso del día y del 30% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 8.

La predicción del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más extensos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.

Temas Relacionados

Clima en PanamáClima en PanamáClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Sismo de magnitud 4.1 sacude en San Pedro este miércoles 29 de julio

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Sismo de magnitud 4.1 sacude en San Pedro este miércoles 29 de julio

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Washington D. C.

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Washington D. C.

EEUU: las predicciones del tiempo en Miami este 29 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

EEUU: las predicciones del tiempo en Miami este 29 de julio

Sismo de magnitud 4.9 sacude en Puerto Williams este miércoles 29 de julio

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Sismo de magnitud 4.9 sacude en Puerto Williams este miércoles 29 de julio

Temblor en Chile: se registra sismo de magnitud 4.7 con epicentro en Vichuquén

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, por lo que es importante permanecer preparado ante cualquier movimiento telúrico

Temblor en Chile: se registra sismo de magnitud 4.7 con epicentro en Vichuquén