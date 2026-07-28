Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del martes

Imagen TZQSRZO75NH6NKWC524NBLF7CA
Guardar

En el cierre de operaciones, el cambio del euro frente al dólar canadiense se mantiene en un promedio de 1,61 dólares canadienses, sin variaciones significativas respecto al cierre anterior del mismo precio, lo que representa una ligera disminución del -0,01% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,14%, mientras que en términos interanuales ha registrado una caída del 1,27%.

En los últimos días, el tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa, con un descenso que se mantiene durante un día. La volatilidad actual del 2,28% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 4,48%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la jornada delmartes

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 28 de julio

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 28 de julio

Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 28 de julio

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este martes

Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 28 de julio

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 28 de julio

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 28 de julio

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 28 de julio