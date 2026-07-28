Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 28 de julio

Guardar

En el cierre de operaciones, el cambio del euro frente al dólar canadiense se mantiene en un promedio de 1,61 dólares canadienses, sin variaciones significativas respecto al cierre anterior del mismo precio, lo que representa una ligera disminución del -0,01% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,14%, mientras que en términos interanuales ha registrado una caída del 1,27%.

En los últimos días, el tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa, con un descenso que se mantiene durante un día. La volatilidad actual del 2,28% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 4,48%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD