Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,41 dólares canadienses, lo que representa una leve disminución del 0,16% respecto al precio de cierre anterior de 1,41. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,09%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1,08%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un descenso marcado. La volatilidad actual del 2,45% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,01%, indicando una estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 28 de julio

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 28 de julio

Dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la sesión

Dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 28 de julio

Precio del dólar hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 28 de julio

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 28 de julio

Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 28 de julio

El activo experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 28 de julio

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del martes

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 28 de julio