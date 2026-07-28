Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 28 de julio

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,41 dólares canadienses, lo que representa una leve disminución del 0,16% respecto al precio de cierre anterior de 1,41. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,09%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1,08%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un descenso marcado. La volatilidad actual del 2,45% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,01%, indicando una estabilidad en el mercado cambiario.

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