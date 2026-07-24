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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se encuentra cotizando a 1,41 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre anterior, con una variación porcentual de 0,06% en comparación con la sesión previa, según información de Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,58%, mientras que su evolución interanual muestra una subida del 1,02%.

El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en el último día, reflejando un aumento en su valor frente al dólar estadounidense. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,01%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,04%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado.

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