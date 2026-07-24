Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 24 de julio

En la apertura del día, el cambio del euro se cotiza en promedio a 5,79 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,31% respecto al precio de cierre anterior de 5,78 reales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,82%, mientras que en el último año su variación se sitúa en una caída del 7,23%.

El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose al alza durante un día consecutivo. Con una volatilidad actual del 5,15%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 10,91%, el tipo de cambio se presenta en un contexto relativamente estable.

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