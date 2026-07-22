Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 22 de julio en Nueva York

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Google icon
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este miércoles en Nueva York, EEUU.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 28 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 69%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 17 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 5%, con una nubosidad del 43%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 17 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Nueva York (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Nueva York (Imagen ilustrativa Infobae)

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado con el mismo nombre en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el estado del tiempo es principalmente continental húmedo, con inviernos helados, veranos calurosos y lluvias moderadas que caen durante todo el año, que se convierten en tormentas durante el verano y nieve en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan fríos, ni los veranos tan fuertes.

El frío y las lluvias constantes provocan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses más helados son en entre diciembre y marzo, mientras que la temperatura más alta se registra entre julio y agosto.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos reporta de una gran variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos grandes climas: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

PUBLICIDAD

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

Clima en EEUUClima en Nueva YorkClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Washington D. C.?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio en Washington D. C.?

Sismo de magnitud 4.3 sacude en Antofagasta este martes 21 de julio

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, por lo que es importante estar preparado ante cualquier movimiento telúrico

Sismo de magnitud 4.3 sacude en Antofagasta este martes 21 de julio

Temblor en Chile: se registra sismo de magnitud 5 con epicentro en Cuya

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Temblor en Chile: se registra sismo de magnitud 5 con epicentro en Cuya

Predicción del clima en Punta del Este para antes de salir de casa este 22 de julio

Su ubicación hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos

Predicción del clima en Punta del Este para antes de salir de casa este 22 de julio

Uruguay: las predicciones del tiempo para Montevideo este 22 de julio

Los récords de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Uruguay: las predicciones del tiempo para Montevideo este 22 de julio