Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que el precio de cierre anterior y registrando una variación porcentual positiva del 0,09% en comparación con la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un descenso del 0,13%, mientras que en términos interanuales, la divisa ha caído un 1,58%.

La tendencia del tipo de cambio euro a dólar canadiense se ha mantenido positiva durante los últimos dos días, reflejando un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

La volatilidad actual del 3,33% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,56%, indicando una mayor estabilidad en el tipo de cambio en el corto plazo.