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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de julio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que el precio de cierre anterior y registrando una variación porcentual positiva del 0,09% en comparación con la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un descenso del 0,13%, mientras que en términos interanuales, la divisa ha caído un 1,58%.

La tendencia del tipo de cambio euro a dólar canadiense se ha mantenido positiva durante los últimos dos días, reflejando un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

La volatilidad actual del 3,33% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,56%, indicando una mayor estabilidad en el tipo de cambio en el corto plazo.

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