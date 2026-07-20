Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, manteniéndose sin cambios respecto al precio de 7,62 quetzales de la jornada previa, con una variación porcentual del -0,05%. Dow Jones

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa y se encuentra en un período de caída consecutiva de un día.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 14,22%, inferior a la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en este momento.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,08% y en comparación con el año anterior, su variación se sitúa en un incremento del 1,58%.