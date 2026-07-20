Noticias

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de julio

La divisa estadounidense registró una caída respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen ASEWTIAKTBCNDD2BI4TCIKGNCE

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, manteniéndose sin cambios respecto al precio de 7,62 quetzales de la jornada previa, con una variación porcentual del -0,05%. Dow Jones

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa y se encuentra en un período de caída consecutiva de un día.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 14,22%, inferior a la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en este momento.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,08% y en comparación con el año anterior, su variación se sitúa en un incremento del 1,58%.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 20 de julio

La moneda europea experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 20 de julio

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 20 de julio

La divisa estadounidense se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 20 de julio

Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 20 de julio

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este lunes

Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 20 de julio

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 20 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 20 de julio

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 20 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 20 de julio