Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación positiva del 0,2% respecto al cierre anterior de 1,6. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso de -0,06 y en términos interanuales, muestra una baja de -1,67%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento consistente durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,58%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,56%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

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