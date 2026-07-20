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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación positiva del 0,2% respecto al cierre anterior de 1,6. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso de -0,06 y en términos interanuales, muestra una baja de -1,67%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento consistente durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,58%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,56%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

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