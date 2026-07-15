Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 15 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 5,82 reales brasileños, experimentando una caída del -0,54% en comparación con el precio anterior de 5,85 reales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso de -1,18, mientras que su variación interanual refleja una caída del -7,41%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa en su intercambio con el real brasileño, presentando caídas durante el último día de cotización.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-real brasileño se sitúa en 7,31%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,92%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado en este periodo.