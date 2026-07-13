Noticias

Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 13 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Guardar
Google icon
Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ

En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,84 reales brasileños, lo que representa una variación del 0,34% respecto al precio previo de 5,82 reales brasileños, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha sufrido una bajada del -0,69% y en términos interanuales, presenta una disminución del -6,54%.

El euro se ha apreciado levemente frente al real brasileño en la última jornada, marcando una tendencia positiva tras un día consecutivo de ganancias. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,17%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,93%, sugiriendo un período de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Ciudad de Guatemala: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Ciudad de Guatemala: temperatura, lluvias y viento

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Los Ángeles este 13 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Los Ángeles este 13 de julio

Antofagasta: calidad del aire este 13 de julio de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) considera cinco fases: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia

Antofagasta: calidad del aire este 13 de julio de 2026

Estatus de la calidad del aire en Coronel Norte este 13 de julio de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) considera cinco etapas: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia

Estatus de la calidad del aire en Coronel Norte este 13 de julio de 2026

Euro hoy en Uruguay: cotización de apertura del 13 de julio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Uruguay: cotización de apertura del 13 de julio