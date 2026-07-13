Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 13 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,84 reales brasileños, lo que representa una variación del 0,34% respecto al precio previo de 5,82 reales brasileños, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha sufrido una bajada del -0,69% y en términos interanuales, presenta una disminución del -6,54%.

El euro se ha apreciado levemente frente al real brasileño en la última jornada, marcando una tendencia positiva tras un día consecutivo de ganancias. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,17%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,93%, sugiriendo un período de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD