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Previsión del clima en La Romana para antes de salir de casa este 1 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este 1 de julio, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en La Romana.

El tiempo para este miércoles en La Romana alcanzará los 34 grados, mientras que la temperatura mínima será de 25 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 12.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 37%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 37%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al estar en una zona tropical, el clima en La Romana es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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