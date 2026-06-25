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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 25 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este jueves

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,88 reales brasileños, experimentando una disminución del -0,44% en comparación con el cierre previo de 5,91 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,8%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del 7,21%.

El tipo de cambio euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando su primer descenso consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 7,07%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 11%, lo que sugiere una estabilidad relativamente alta en el mercado.

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