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Pronóstico del clima en Santo Domingo este 25 de junio: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Antes de partir de tu casa, consulta el pronóstico del clima en Santo Domingo para las próximas horas en este jueves 25 de junio.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Santo Domingo es de 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 60% en el transcurso del día y del 37% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 32 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 11.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es principalmente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a mitigar el calor y la humedad en la región.

Los meses más calientes son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más bajas son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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