Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 11 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 5,95 reales brasileños, reflejando una disminución del -0,44% respecto al precio de cierre anterior de 5,98 reales brasileños, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,41%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 6,1%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a real brasileño ha experimentado una tendencia negativa durante dos días consecutivos, lo que indica un debilitamiento de la moneda europea frente a la brasileña.

La volatilidad actual del 8,33% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 11%, reflejando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.