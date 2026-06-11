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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 11 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 5,95 reales brasileños, reflejando una disminución del -0,44% respecto al precio de cierre anterior de 5,98 reales brasileños, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,41%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 6,1%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a real brasileño ha experimentado una tendencia negativa durante dos días consecutivos, lo que indica un debilitamiento de la moneda europea frente a la brasileña.

La volatilidad actual del 8,33% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 11%, reflejando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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