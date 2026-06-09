Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 9 de junio

En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio anterior de 1,61 con una leve variación positiva del 0,01% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,12%, mientras que en comparación con el año anterior, su variación se sitúa en una caída del -0,35%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un incremento sostenido en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 4,76%, ligeramente inferior a la volatilidad de referencia de 4,78%, lo que sugiere una estabilidad en el tipo de cambio reciente.

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