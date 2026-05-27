Costa Rica: las predicciones del tiempo en Cartago este 27 de mayo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las siguientes horas de este miércoles en Cartago, Costa Rica.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 25 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 83%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 35 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 18 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 60%, con una nubosidad del 86%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora en la noche.

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El pronóstico del estado del tiempo en Cartago (Imagen ilustrativa Infobae)

En la provincia de Cartago hay dos subregiones climáticas identificadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN): la Región Caribe y el Valle Central.

El Valle Central abarca la parte noroeste de la provincia, donde se ubica la ciudad de Cartago, que a su vez está dividida por dos principales regiones, el Valle Central Oriental y el Valle Central Occidental.

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En el Valle Central Oriental el estado del tiempo se ve afectado por las condiciones del Pacífico y el Caribe, con vientos ecuatoriales y alisios, con nubosidad y lluvias débiles, con temperaturas promedio que van de los 10 a los 20 grados.

Mientras que en el Valle Central Occidental el clima depende de la altura, ya que en las partes bajas el clima es seco, en las medias es templado y en las altas predomina es el frío y las lluvias, con temperaturas promedio desde los 16 y hasta los 26 grados.

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En ambos valles, las lluvias están presentes de abril a noviembre, con una pequeña disminución en junio. De diciembre a marzo es la temporada seca.

La Región Caribe comprende la parte este del departamento de Cartago y se caracteriza por ser una de las regiones más húmedas del país, con precipitaciones constantes y temperaturas promedio que van de los 20 a los 30 grados.

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(Municipalidad de Cartago)

El clima en Costa Rica

Costa Rica está muy cerca del Trópico de Cáncer, lo que ubica al país centroamericano en una zona tropical.

Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses cambia por diferentes factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

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El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

El Régimen Caribe se caracteriza por tener dos periodos de lluvia el primero va de mayo a agosto y el segundo de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

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Esta zona carece de una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico cuenta una época seca y lluviosa definida. La seca va desde diciembre y hasta marzo, mientras que la lluvias suceden entre mayo y octubre. Las precipitaciones ocurren regularmente en las tardes y en las noches.

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