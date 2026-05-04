Clima en Santiago de los Caballeros: cuál será la temperatura máxima y mínima este 5 de mayo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

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En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Santiago de los Caballeros este 5 de mayo:

En Santiago de los Caballeros se pronostica una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 8% durante el día y del 5% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 34% en el transcurso del día y del 17% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 13.

La predicción del estado del tiempo en Santiago de los Caballeros (Imagen ilustrativa Infobae)

Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad más importante de República Dominicana, parte de la provincia de Santiago y ubicada al norte del país centroamericano.

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El clima en la ciudad de Santiago de los Caballeros es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a mitigar el calor y la humedad en la región.

Los meses más calientes son entre julio y agosto, mientras que los meses con las temperaturas más frías son diciembre y enero.

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En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones y la nubosidad persistan durante gran parte del año.

El clima tropical en Santiago de los Caballeros, junto con la altitud de la ciudad, unos 183 metros sobre el nivel del mar, ocasiona condiciones de nubosidad durante gran parte del año.

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Aunque República Dominicana es propensa a los huracanes, Santiago de los Caballeros está un tanto protegida de ellos debido a su ubicación en el Valle de Cibao.

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser un país del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

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La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

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República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.