Euro pega salto en Colombia y deja una señal que inquieta al mercado cambiario el 28 de abril de 2026

La cotización del euro presentó una subida semanal de 1,58%, aunque en comparación interanual mantiene una baja del 12,03% frente al peso colombiano - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 28 de abril de 2026 en un promedio de $4.253,23, lo que representó una subida de 35,29 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de +0,84. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.265,99 y un mínimo de $4.220,01, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

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La volatilidad del euro en la última semana supera los promedios anuales, mostrando una tendencia inestable en el mercado de divisas EUR/COP - crédito Europa Press

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota una subida 1,58%; pero en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 12,03%.

Respecto a jornadas pasadas, invirtió el dato de la jornada previa, cuando finalizó con un descenso del 1,31%, sin poder fijar una clara tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es superior a los números logrados para el último año (17,1%), de forma que está pasando por una fase de inestabilidad.

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Análisis de mercado

El foco cambiario se desplaza nuevamente hacia Europa y Colombia. El euro enfrenta una combinación compleja entre mayores presiones inflacionarias y crecimiento débil, mientras el peso colombiano sigue condicionado por factores internos de riesgo fiscal y por un entorno externo dominado por energía cara y tasas altas. En ese cruce de fuerzas, ambas monedas quedan sensibles a cualquier cambio en expectativas monetarias.

Para la divisa europea, el principal desafío no es únicamente la caída reciente frente al dólar, sino el deterioro del poder adquisitivo derivado del choque petrolero. Con el Brent por encima de los USD111, los hogares de la zona euro elevaron sus expectativas de inflación para los próximos doce meses hasta 4%, un salto significativo frente al 2,5% previo. Esto obliga al Banco Central Europeo a mantener una postura cautelosa: aunque podría sostener tasas temporalmente, el mercado ya empieza a descontar nuevos incrementos durante 2026 si la inflación estructural no converge con rapidez.

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Factores como la política monetaria estadounidense y la crisis energética global presionan el tipo de cambio entre euro y peso colombiano - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Ese escenario limita el potencial alcista del euro en el corto plazo. Una moneda suele fortalecerse cuando su banco central endurece la política monetaria, pero si ese endurecimiento responde a un shock energético que frena la actividad, el efecto positivo se reduce. En otras palabras, el euro podría recibir respaldo por tasas más altas, pero al mismo tiempo cargar con una economía menos dinámica, especialmente en países altamente dependientes de importaciones energéticas.

Además, el contexto internacional no ayuda. Estados Unidos mantiene rendimientos elevados en su deuda pública, con el bono a diez años cerca de 4,35%, lo que sostiene el atractivo relativo del dólar. Si la Reserva Federal conserva un tono restrictivo, la brecha entre crecimiento estadounidense y europeo seguiría favoreciendo flujos hacia activos denominados en dólares.

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En Colombia, el peso atraviesa una situación distinta pero igual de exigente. La moneda local no solo reacciona al comportamiento global del dólar, sino también a incertidumbres domésticas relacionadas con inflación persistente, reformas institucionales y necesidades de financiamiento público. La expectativa de una tasa de intervención cercana a 11,75% refleja que en el frente cambiario, el euro y el peso colombiano concentran buena parte de la atención regional, pues ambos operan en un entorno dominado por energía cara, tasas altas y crecimiento moderado.

El euro se ve afectado por repunte del petróleo y mayores expectativas inflacionarias en la zona euro, lo que complica la postura del BCE - crédito Dado Ruvic/REUTERS

La moneda europea enfrenta presión por el repunte del petróleo y por expectativas inflacionarias que vuelven a tensionar al Banco Central Europeo, mientras el peso se mueve entre fundamentos externos mixtos y riesgos domésticos crecientes. La combinación sugiere semanas de volatilidad elevada para ambos activos.

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Para el euro, el principal desafío es que la mejora gradual de la inflación podría frenarse si el encarecimiento del Brent se mantiene sobre niveles elevados. Cuando los hogares europeos elevan sus expectativas de precios, el BCE pierde margen para flexibilizar su política y debe conservar un tono restrictivo. Eso tiende a sostener rendimientos de bonos altos, enfría crédito y limita crecimiento. En consecuencia, la divisa común puede encontrar soporte por tasas más altas, pero no necesariamente por fortaleza económica estructural. Es decir, un euro firme por política monetaria, aunque respaldado por una economía más frágil.

El peso colombiano enfrenta riesgos internos de inflación y confianza fiscal, que equilibran el impacto positivo del alza del petróleo en la economía nacional - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Además, la eurozona mantiene diferencias internas relevantes. Economías con mayor disciplina fiscal resisten mejor el choque, mientras otras con déficits más amplios dependen más del gasto público y subsidios energéticos. Ese contraste impide una recuperación homogénea y reduce el potencial de apreciación sostenida del euro frente a monedas refugio. Si el mercado percibe menor expansión europea durante el segundo semestre, la moneda podría entrar en rangos laterales más que en una tendencia claramente alcista.

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En Colombia, el peso conserva sensibilidad extrema a dos variables: petróleo y confianza fiscal. El alza del crudo normalmente mejora términos de intercambio, impulsa el ingreso de divisas y da respaldo parcial al peso colombiano. Sin embargo, ese beneficio externo hoy compite con incertidumbres internas ligadas a inflación persistente, costos financieros elevados y debates sobre pensiones y manejo presupuestal. Por eso, el peso no captura de forma plena las ventajas de un petróleo caro como ocurrió en otros ciclos.