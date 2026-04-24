Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de abril

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza en la sesión de hoy a 8,95 quetzales en promedio, de manera que supuso un ascenso del 2,21% con respecto a los 8,75 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca una bajada 0,22%, de modo que en términos interanuales aún acumula un descenso del 0,14%.

Con respecto a días previos, con este valor frena la racha negativa que llevaba en las cuatro jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es ligeramente superior a la acumulada en el último año, por lo que está pasando por una fase de inestabilidad.