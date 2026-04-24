Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de abril
Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de abril

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza en la sesión de hoy a 8,95 quetzales en promedio, de manera que supuso un ascenso del 2,21% con respecto a los 8,75 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca una bajada 0,22%, de modo que en términos interanuales aún acumula un descenso del 0,14%.

Con respecto a días previos, con este valor frena la racha negativa que llevaba en las cuatro jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es ligeramente superior a la acumulada en el último año, por lo que está pasando por una fase de inestabilidad.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Tiembla en Chile: sismo de 5.4 de magnitud

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Tiembla en Chile: sismo de 5.4 de magnitud

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 24 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 24 de abril

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 24 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 24 de abril

Euro hoy en Panamá: cotización de apertura del 24 de abril

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro hoy en Panamá: cotización de apertura del 24 de abril

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 24 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 24 de abril