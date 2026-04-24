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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de abril
Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de abril

El dólar estadounidense se negocia al inicio a 7,64 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,16% frente al valor de la jornada anterior, cuando marcó 7,48 quetzales, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,01%, de modo que en el último año acumula aún un descenso del 0,46%.

Comparando este dato con el de días anteriores, suma dos jornadas consecutivas en verde. La volatilidad referente a estos siete días es superior a los datos conseguidos para el último año (19,33%), por lo que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

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