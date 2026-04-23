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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de abril

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de abril
Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 23 de abril

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza al inicio a 20,30 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,17% comparado con los 20,34 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro anota un descenso 0,1%, por ello en el último año aún acumula un descenso del 8,11%.

Analizando este dato con el de días anteriores, acumula dos jornadas seguidas en dígitos negativos. La volatilidad de esta semana es claramente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo normal.

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