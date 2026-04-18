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Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ciudad de Guatemala

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este sábado, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Ciudad de Guatemala.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 28 grados, la probabilidad de lluvia será del 7%, con una nubosidad del 50%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 46 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 14.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 17 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 46%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Guatemala capital es principalmente tropical, cuyas temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

La temporada de lluvias en la capital guatemalteca va de mayo a octubre, mientras que la seca es desde noviembre y hasta abril.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en en el país centroamericano el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

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