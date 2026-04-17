Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 17 de abril

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza en la sesión de hoy a 5,89 reales brasileños en promedio, lo que supuso un cambio del 0% si se compara con los 5,89 brasileños de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro registra un ascenso 0,81%; aunque desde hace un año aún mantiene una disminución del 8,24%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, suma cuatro fechas seguidas en cifras positivas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es ligeramente inferior a los números logrados para el último año (12,69%), de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en estos días.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.