Estatus de la calidad del aire en Antofagasta este 17 de abril de 2026

Chile ha implementado una serie de medidas para mejorar la calidad del aire. (Infobae/Jovani Pérez)

En los últimos veinte años, Chile ha registrado una mejoría notoria en la calidad del aire, aunque persisten desigualdades entre regiones.

Un análisis del 2025, publicado en la revista Atmosphere y desarrollado por la Universidad de Chile, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), el Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad del Desarrollo (UDD), revela que, a pesar de los avances en la reducción de contaminantes como el material particulado fino (PM2.5), las brechas ambientales siguen siendo una preocupación relevante en el sur y en ciertas zonas industriales.

El informe advierte que, en el sur chileno, el uso intensivo de leña húmeda continúa siendo la principal causa de contaminación atmosférica. Al respecto, Kevin Basoa, del CR2, explicó que la regulación sobre leña aún no se implementa de manera plena en la región y que este combustible es parte de la identidad de muchas comunidades, lo cual dificulta el avance. Además, factores geográficos y la estabilidad atmosférica asociada al Pacífico impiden la adecuada dispersión de contaminantes.

Por otro lado, las llamadas “zonas de sacrificio” en el norte y centro del país presentan un problema persistente. Si bien los valores generales de SO₂ han descendido, episodios agudos de contaminación todavía se registran, en especial en localidades como Coronel y Talcahuano.

Ante este contexto, te dejamos a continuación el estatus de la calidad del aire este 17 de abril de 2026 en Antofagasta:

Bueno (MP 2,5 13 µg∕m3) ICAP 26Bueno (MP 10 44 µg∕m3N) ICAP 34

Restricciones en estado "bueno"

Calefacción: prohibición de uso de calefactores a leña (excepto pellets) en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.Control de humos visibles a calefactores.

Automóvil: restricción permanente a vehículos sin sello verde al interior del Anillo Américo Vespucio y restricción de cuatro dígitos fuera del Anillo Américo Vespucio, de lunes a viernes.Restricción permanente a vehículos con sello verde (dos dígitos), inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, de lunes a viernes.

Motocicletas: restricción permanente a motos (dos dígitos), inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, de lunes a viernes.

Camiones: restricción a transporte de carga, sin sello verde, de cuatro dígitos, de lunes a viernes.

Fuentes Fijas: no aplica.

Leña Seca: prohibición de quemas agrícolas en toda la región metropolitana, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre.

Actividad Física: no aplica.

Qué es el ICAP y qué mide

La contaminación del aire se mide de acuerdo con el Índice de Calidad del Aire referido a Partículas (ICAP) según D.S. Nº 59/1998 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República (MINSEGPRES) que establece la Norma de Calidad Primaria para Material Particulado Respirable MP10 y en especial los niveles que definen situaciones de Emergencia Ambiental.

Buena: 0 – 99

Regular: 100 – 199

Alerta: 200 – 299

Pre-emergencia: 300 – 499

Emergencia: 500 – superior

Las MP10 o partículas gruesas, llamadas también como partículas inhalables, son las partículas menores a 10 micrómetros pero más grandes que 2.5 micrómetros de diámetro que se encuentran en el aire y pueden ser generadas tanto por fuentes móviles como estacionarias, de manera natural o antropogénica, asociadas por lo general a la combustión no controlada y procesos de combustión en vehículos, industrias de fundición, pinturas, cerámica y plantas de energía.

Recomendaciones generales

Se recomienda en días de pre-emergencia y emergencia ambiental el uso de mascarillas en adultos mayores, niños, embarazadas y enfermos crónicos.

Preferir el transporte público y/o compartir auto.

Mantener los vehículos con la revisión de gases al día y cambiar el aceite del motor antes de su vencimiento.

No fumar al interior de la casa, lugar de trabajo o estudio.

Al comprar un calefactor, cerciorarse que esté certificado en cuanto a emisiones, eficiencia energética y seguridad.

No quemar hojas ni basura.

Denunciar a quienes no respeten las medidas adoptadas para los días de alerta, pre-emergencia y emergencia.

Realizar mantenimiento a los calefactores con la periodicidad indicada por el fabricante.

Uso adecuado de calefactores

Usar siempre leña seca (menor a 25% de humedad), distribuida por comerciantes establecidos.

Usar siempre leña picada, no quemar troncos enteros.

En calefactores a leña, iniciar el fuego sólo con papel y astillas secas.

En calefactores a leña, mantener el tiraje completamente abierto durante al menos 10 minutos después de iniciar el fuego o efectuar una recarga de leña.

Revisar constantemente la salida de humo por el cañón de su calefactor o cocina a leña. Si es visible, abrir el tiraje de su calefactor para mantener una llama viva. Nunca cerrar completamente el tiraje de su calefactor.

Evitar que en su cañón se forme una capa de creosota y hollín, ya que aumenta el riesgo de inflamación, disminuye la capacidad de calefacción y su estufa contamina más.

Si es posible, cambiar el calefactor antiguo por uno de menores emisiones y mayor eficiencia.

Privilegiar el uso de combustibles alternativos como: gas, electricidad, briquetas, derivados del petróleo, pellet, entre otros.

Todos los comerciantes de leña deben contar con patente municipal, documentación tributaria y forestal, que acredite el origen lícito de la leña.

Exija su boleta al momento de comprar leña. Con ella puede hacer valer su derecho como consumidor al cambio del producto o la devolución del dinero si no queda conforme con la compra.