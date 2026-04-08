Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de abril

El euro se negoció al cierre a 8,92 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 3,59% comparado con la cifra de la jornada previa, cuando acabó con 8,61 quetzales, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro registra un ascenso 2,92%, por ello en el último año mantiene aún un incremento del 1,54%.

Si confrontamos el dato con días previos, encadenó dos sesiones sucesivas en positivo. La cifra de la volatilidad es manifiestamente superior a los números logrados para el último año (19,78%), por lo tanto está presentando un comportamiento más inestable.