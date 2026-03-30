Virginia: Previsión del clima en Ashburn para mañana

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de lluvias, principalmente después de las 8 p.m.

Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 14 grados Celsius (57 grados Fahrenheit).

Habrá un viento del suroeste de aproximadamente 16 kilómetros por hora (10 mph).

La probabilidad de precipitación será del 30%.

El clima por la noche

Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Habrá una posibilidad de chubascos, principalmente después de las 2 p.m. Se espera que el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a 81°F (27°C).

Habrá un viento del suroeste de 9 a 14 mph (14 a 23 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 mph (35 km/h). La probabilidad de precipitación es del 30%.

Esta noche, se anticipa que el clima se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 29 de marzo 8:35 p.m. EDT.

El estado del tiempo en Estados Unidos

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos ostentar una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.