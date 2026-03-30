OMX Stockholm 30 gana 0,92% al cierre de de operaciones este 30 de marzo

Positiva sesión para el OMXS 30, que acabó la jornada en los mercados del lunes 30 de marzo con ascensos del 0,92%, hasta los 2.890,29 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 2.902,29 puntos y un volumen mínimo de 2.844,76 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,98%.
En los últimos siete días, el OMXS 30 registra una disminución 0,07%; pese a ello en el último año aún acumula una subida del 9,42%. El OMXS 30 se sitúa un 10,32% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 0,92% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.863,92 puntos).