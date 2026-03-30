OMX Stockholm 30 gana 0,92% al cierre de de operaciones este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el OMXS 30, que acabó la jornada en los mercados del lunes 30 de marzo con ascensos del 0,92%, hasta los 2.890,29 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 2.902,29 puntos y un volumen mínimo de 2.844,76 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,98%.

En los últimos siete días, el OMXS 30 registra una disminución 0,07%; pese a ello en el último año aún acumula una subida del 9,42%. El OMXS 30 se sitúa un 10,32% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 0,92% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.863,92 puntos).