El principal indicador de la BMV registró alza de 0,6% al cierre de este 30 de marzo

Sesión en alza para el índice mexicano, que terminó la jornada en los mercados del lunes 30 de marzo con subidas del 0,6%, hasta los 67.087,64 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 67.594,42 puntos y un mínimo de 66.728,97 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,28%.
Teniendo en cuenta la última semana, el índice mexicano marca una subida del 4,22%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 6,3% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 4,6% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.134,90 puntos).