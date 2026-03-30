El principal indicador de la BMV registró alza de 0,6% al cierre de este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el índice mexicano, que terminó la jornada en los mercados del lunes 30 de marzo con subidas del 0,6%, hasta los 67.087,64 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 67.594,42 puntos y un mínimo de 66.728,97 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,28%.

Teniendo en cuenta la última semana, el índice mexicano marca una subida del 4,22%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 6,3% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 4,6% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.134,90 puntos).