Apertura del Swiss Market este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de operaciones sin cambios para el Swiss Market, que empieza la jornada del lunes 30 de marzo con una variación del 0,04%, hasta los 12.575,70 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, el índice pone punto final a dos jornadas de tendencia.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market acumula una subida 1,5%; por contra en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 3,36%. El Swiss Market se sitúa un 10,27% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 2,07% por encima de su valoración mínima del año en curso (12.320,99 puntos).