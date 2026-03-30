Apertura del FTSE MIB IDX este 30 de marzo

Jornada sin cambios para el FTSE MIB IDX, que comienza la jornada del lunes 30 de marzo con una variación del 0,11%, hasta los 43.331,10 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas previas, el índice suma tres fechas seguidas cayendo.
En los últimos siete días, el FTSE MIB IDX acumula una subida del 0,33%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 8,63% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 1,14% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (42.841 puntos).