Apertura del Euro Stoxx 50 este 30 de marzo

Jornada sin cambios para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada del lunes 30 de marzo con una variación del 0,11%, hasta los 5.499,89 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas pasadas, el índice bursátil acumula tres jornadas seguidas en rojo.
En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota una disminución 1,34%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 7,56%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 10,91% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos)