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Apertura del Euro Stoxx 50 este 30 de marzo

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada del lunes 30 de marzo con una variación del 0,11%, hasta los 5.499,89 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas pasadas, el índice bursátil acumula tres jornadas seguidas en rojo.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota una disminución 1,34%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 7,56%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 10,91% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos)

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