Acciones suizas suben; así fue el cierre del Swiss Market este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el Swiss Market, que acabó la jornada financiera del lunes 30 de marzo con incrementos del 0,78%, hasta los 12.668,67 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 12.687,68 puntos y la cifra mínima de 12.539,47 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,17%.

Con respecto a la última semana, el Swiss Market anota un incremento 2,25%; sin embargo en el último año aún conserva una disminución del 2,65%. El Swiss Market se sitúa un 9,6% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 2,82% por encima de su cotización mínima del año en curso (12.320,99 puntos).