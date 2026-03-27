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Swiss Market termina la sesión de este 27 de marzo en terreno negativo

Cierre de operaciones Swiss Market: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Swiss Market, que terminó la jornada financiera del viernes 27 de marzo con descensos del 0,57%, hasta los 12.570,26 puntos. El índice bursátil marcó la cifra máxima de 12.638,68 puntos y la cifra mínima de 12.512,18 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market marca un ascenso 2,02%; pese a ello en el último año aún mantiene una bajada del 3,31%. El Swiss Market se sitúa un 10,3% por debajo de su máximo del presente año (14.014,30 puntos) y un 2,02% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (12.320,99 puntos).

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