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Índice PSI 20 inicia operaciones con números positivos este 27 de marzo

Inicio de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el PSI 20, que inaugura rueda bursátil del viernes 27 de marzo con grandes descensos del 1,56%, hasta los 8.856,52 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con días previos, el índice suma dos fechas consecutivas en valores negativos.

En relación a los últimos siete días, el PSI 20 anota un incremento 1,15%, por ello en el último año aún acumula una subida del 27,42%. El PSI 20 se sitúa un 4,73% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 5,43% por encima de su cotización mínima del año en curso (8.400,46 puntos).

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