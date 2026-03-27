Acciones de la eurozona pierden; así cerró la sesión el Euro Stoxx 50 este 27 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el EuroStoxx 50, que cerró rueda bursátil del viernes 27 de marzo con bajadas del 1,05%, hasta los 5.507,72 puntos. El indicador marcó un máximo de 5.573,97 puntos y la cifra mínima de 5.478,99 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,7%.

En la última semana, el EuroStoxx 50 acumula un ascenso 0,12% y desde hace un año aún mantiene un incremento del 3,84%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 10,78% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.173,32 puntos) y un 0,12% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.501,28 puntos).