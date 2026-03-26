Principal índice de Lisboa registra pérdidas al finalizar operaciones este 26 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el PSI 20, que acabó la jornada del jueves 26 de marzo con leves caídas del 0,19%, hasta los 8.997,09 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 9.030,81 puntos y un mínimo de 8.973,15 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,64%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el PSI 20 registra una subida 0,56%, de manera que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 31,05%. El PSI 20 se sitúa un 3,21% por debajo de su máximo en lo que va de año (9.295,90 puntos) y un 7,1% por encima de su valoración mínima del año en curso (8.400,46 puntos).