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Principal indicador suizo registra pérdidas al iniciar operaciones

Apertura de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el Swiss Market, que inaugura la sesión del jueves 26 de marzo con leves bajadas del 0,35%, hasta los 12.673,79 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, el indicador pone el fin a tres sesiones de racha positiva.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market anota un ascenso 1,72%; pero en el último año aún acumula una bajada del 3,07%. El Swiss Market se sitúa un 9,57% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 2,86% por encima de su cotización mínima del año en curso (12.320,99 puntos).

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