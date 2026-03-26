Principal indicador suizo registra pérdidas al iniciar operaciones

Comienzo en rojo para el Swiss Market, que inaugura la sesión del jueves 26 de marzo con leves bajadas del 0,35%, hasta los 12.673,79 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, el indicador pone el fin a tres sesiones de racha positiva.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market anota un ascenso 1,72%; pero en el último año aún acumula una bajada del 3,07%. El Swiss Market se sitúa un 9,57% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos) y un 2,86% por encima de su cotización mínima del año en curso (12.320,99 puntos).