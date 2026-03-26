El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 26 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el KOSPI, que comienza la sesión bursátil del jueves 26 de marzo con descensos del 1,54%, hasta los 5.555,23 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el selectivo interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

En relación a los últimos siete días, el KOSPI acumula un descenso del 3,61%. El KOSPI se sitúa un 11,92% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 28,9% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).