Dólar hoy en México: Peso mexicano cae frente a la moneda estadounidense este jueves 26 de marzo

Así cerró la cotización de tipo de cambio de este jueves 26 de marzo de 2026. (REUTERS/Edgard Garrido)

La atención de los operadores se encuentra en la próxima reunión de política monetaria de Banxico, donde el comunicado de la Junta de Gobierno y las proyecciones inflacionarias para el final del año resultan determinantes.

Mientras tanto, el tipo de cambio USD/MXN muestra un movimiento alcista, impulsado por la preferencia de los inversores por el dólar como refugio, en medio de las declaraciones de Donald Trump a Irán y la falta de avances en las negociaciones de paz.

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,92 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,86% con respecto al valor de la sesión previa, que fue de 17,77 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 1,04%; aunque en términos interanuales aún mantiene un descenso del 8,14%.

El vencimiento del aplazamiento de cinco días para un posible ataque de Estados Unidos contra infraestructura energética en Irán impulsó al índice DXY hasta los 99,93 puntos, nivel máximo de los últimos tres días, y refleja la solidez del dólar.

La curva de bonos del Tesoro muestra aumentos en casi todos sus nodos, reflejo de la expectativa de un repunte inflacionario. En la tercera semana del conflicto, la volatilidad en los mercados cambiarios se intensifica y crece la demanda por activos considerados refugio, mientras los países involucrados mantienen negociaciones para definir una resolución oficial.

Si comparamos la cifra con fechas pasadas, sumó dos sesiones sucesivas en positivo. La cifra de la volatilidad es superior a la cifra lograda para el último año (8,78%), de manera que está pasando por una fase de inestabilidad.

Estos son los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

El peso mexicano, una de las monedas más cotizadas del mercado cambiario

Conoce cuánto cuesta el dólar en ventanillas en el cierre de mercados. Crédito: Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.