Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para Ashburn

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más frecuentes lo que causa que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una ligera posibilidad de lluvia antes de las 7 p.m. y luego una posibilidad de lluvia después de las 2 a.m.

Las nubes irán en aumento, con una temperatura mínima alrededor de 55 grados Fahrenheit (aproximadamente 13 grados Celsius).

El viento soplará del sur a unas 11 millas por hora (aproximadamente 18 kilómetros por hora), con ráfagas que alcanzarán hasta 22 millas por hora (aproximadamente 35 kilómetros por hora).

La probabilidad de precipitación será del 50%.

¿Cuál será el estado del tiempo por la noche?

Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Se espera lluvia, principalmente después de las 8 a.m. La temperatura máxima estará cerca de 63°F (17°C). Habrá un viento del oeste de 11 a 13 mph (18 a 21 km/h) que se convertirá en viento del norte por la mañana. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 mph (32 km/h). La probabilidad de precipitación es del 80%.

Se anticipan nuevos acumulados de precipitación entre una décima y un cuarto de pulgada (2.5 a 6.4 mm) posibles. Esta noche, la lluvia continuará y las temperaturas descenderán, creando un ambiente fresco y húmedo.

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 25 de marzo, 8:35 p.m. EDT.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.