Apertura de mercados:PSI 20 gana 0,83% este 25 de marzo

Inicio de jornada en alza para el PSI 20, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 25 de marzo con incrementos del 0,83%, hasta los 8.955,46 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el índice suma tres fechas consecutivas en valores positivos.
Con respecto a la última semana, el PSI 20 anota una bajada 1,96%; sin embargo en el último año acumula aún un incremento del 28,84%. El PSI 20 se sitúa un 3,66% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 6,61% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).