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Apertura de mercados:PSI 20 gana 0,83% este 25 de marzo

Apertura de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el PSI 20, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 25 de marzo con incrementos del 0,83%, hasta los 8.955,46 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el índice suma tres fechas consecutivas en valores positivos.

Con respecto a la última semana, el PSI 20 anota una bajada 1,96%; sin embargo en el último año acumula aún un incremento del 28,84%. El PSI 20 se sitúa un 3,66% por debajo de su máximo del presente año (9.295,90 puntos) y un 6,61% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (8.400,46 puntos).

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