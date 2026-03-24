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Apertura Nifty 50: mercado de la India arranca al alza este 24 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el Nifty 50, que comienza la jornada del martes 24 de marzo con grandes incrementos del 1,42%, hasta los 22.831,45 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, el indicador invierte el dato de la jornada anterior, donde acabó con una disminución del 0,49%, demostrándose incapaz de asentar una clara tendencia.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Nifty 50 marca una bajada 3,18%, de manera que en el último año aún acumula un descenso del 0,01%. El Nifty 50 se sitúa un 13,28% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 1,42% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.512,65 puntos).

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